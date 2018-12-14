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Nusret'li 'son akşam yemeği' tablosuna gözaltı

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Ürdün'de, Son Akşam Yemeği tablosuna photoshopla eklediği kasap Nusret'e İsa'nın yemeğini tuzlatan bir gazeteci gözaltına alındı. Muhammed el Wakeel'in altı ay ila üç yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Nusret'li 'son akşam yemeği' tablosuna gözaltı

Al Wakeel News adlı haber sitesini yöneten Muhammed el Wakeel'in yayınladığı fotoğrafta, kasap ve şef Nusret Gökçe, Leonardo da Vinci'nin ‘Son Akşam Yemeği' tablosunda İsa ve havarilerinin arkasına geçmiş halde görünüyor. Gökçe, meşhur ‘tuzlama' hareketi ile İsa'nın yemeğini tuzluyor.

 

Ürdün basınına göre, el Wakeel'in bu fotoğrafı yayınlaması sonrasında çok sayıda Hıristiyan ve Müslüman rahatsız olduğunu dile getirirken, polis de ‘dinler arası çatışmayı kışkırtmak' suçlamasıyla gazeteciyi gözaltına aldı. El Wakeel ise görseli yayından kaldırıp özür diledi. Ürdün'de Hıristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

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