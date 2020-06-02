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O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu

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O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu
O Ses Türkiye'ye veda eden jüri belli oldu

Acun Ilıcalı'nın, "Jüri değişebilir" açıklaması sonrası 'O Ses Türkiye' yarışmasına veda eden jüri üyesinin kim olduğu merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, gece yarısı yaptığı açıklama ile jüriden ayrıldığını duyurdu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye'de jürinin değişeceğini söylemesinin ardından herkes yarışmaya kimin veda ettiğini merak etmişti. Ünlü televizyoncunun flaş açıklaması sonrası Hadise ve Murat Boz'un, 'O Ses Türkiye' paylaşımları da dikkat çekmişti.

'O Ses Türkiye'ye veda eden isim belli oldu. Sevilen yarışmadan ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, ünlü şarkıcının fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı.

Gazeteci Seyhan Erdağ, Seda Sayan'a fanlarıyla yaptığı yazışmaların gerçek olup olmadığını sordu. Usta sanatçı, o yazışmaları onayladı.

"Bana soruldu; 'O Ses' devam mı? Ben de 'Mart'ta zaten el sıkıştım, 'Yemekteyiz' ve 'O Ses Türkiye' bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim. Doğrudur, doğru yani. Hakikaten çok yoruldum. Hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim; hem 'O Ses', hem 'Yemekteyiz', hem konserler."

'O Ses Türkiye'nin son şampiyonu, yapılan halk oylaması sonucunda Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran olmuştu.

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