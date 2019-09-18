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Obez kedi Shanti, koşu bandı ve pilates ile 4.5 kilo verdi

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Ankara'da Yasemin Aker'in normalde 5-7 kilo ağırlığında olması gereken 'British Shorthair' cinsi kedisi 7 yaşındaki 'Shanti', fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştı.
Obez kedi Shanti, koşu bandı ve pilates ile 4.5 kilo verdi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan ve pilates topu ile egzersiz yaptırılan kedi 2.5 ayda 4.5 kilo vererek 8.5 kiloya düştü.

Çankaya'da oturan Yasemin Aker'in küçük yaşta sahiplenip 'Shanti' ismini verdiği kedisi, zamanla aşırı kilo aldı. Aker, 7 yaşında normalde 5-7 kilo olması gereken kedinin yaklaşık 3 ay önce 13 kiloya ulaştığını fark etti.

Aker, düzensiz fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo alan kediyi, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Veteriner teknikeri Yağmur Denli gözetiminde kediye tedavi uygulandı.

 

Her gün koşu bandında ve pilates topu ile egzersiz yaptırılan kediye diyet de uygulandı. 

Shanti, 2.5 ayda egzersiz ve diyet ile 4.5 kilo vererek 8.5 kiloya düştü.

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, 'British Shorthair' cinsi kedilerin 5-7 kilo arasında olması gerekirken, Shanti'nin fazla beslenme ve hareketsizlik sonucu 13 kiloya ulaştığını söyledi.

1040201730.jpgSADECE DİYET MAMA İLE BESLENİYOR'

Denli, tedaviye aldıkları Shanti'ye günde 5-6 kez 15'er dakikalık daha çok yürüme egzersizi terapisi uyguladıklarını belirterek, "Kalbi yormamak adına adım adım gittiğimiz bir egzersiz programı var. Genelde yürüyüş bandına alıp, yürüyüş ve oyun egzersizleri yaptırıyoruz. Aynı zamanda pilates topuna çıkıyor. Onun dışında beslenme düzeni oluşturuldu. Sadece diyet bir mama ile besleniyor. Mama dışında ekstra bir şey kullanmıyor. Daha önce kendi sahipleri ne yiyorsa o da aynılarını tüketmiş. Ondan dolayı da hem metabolizma yavaşlamış hem de yediklerinin hepsi onda kiloya dönüşmüş" dedi.

 

Denli, Shanti'nin 2.5 ayda 8.5 kiloya düştüğünü kaydederek, "Biraz agresif bir kedi. Shanti erkek olduğu için 5 kilo olması gerekiyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra 5 kiloya kadar düşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

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