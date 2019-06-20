Öcalan'ın çağrısı sonrası HDP'den açıklama

HDP TAVRINI KORUDU: BİR DAHA SÖYLE İSTANBUL

AA'nın haberinin hemen ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) resmi twitter hesabından, cevap niteliğinde paylaşımlar yapıldı. Yapılan açıklamada, HDP'nin seçim tavrının değişmeyeceği belirtilerek, "Halkımızın bu coşkusu olmasa siyasetin gri havası, yaratılan bu kutuplaşma hiç çekilmez. İstanbul'un her yerinde, her sokağındayız. Çünkü sadece kendimiz için değil herkes için demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kazanacak." denildi.

HDP'den yapılan #BirDahaSöyleİstanbul başlıklı açıklamada, "31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız. Doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığa karşı 23 Haziran’da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul’u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de;" denildi.