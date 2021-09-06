Odaklanmayı geliştirmek için 6 ipucu

Dış ve iç dikkat dağıtıcılar, odaklanmanızı ve sağlıklı performans göstermenizi engelliyor olabilir. Ancak birkaç basit ipucuyla zihinsel odaklanmanızı geliştirebilmeniz mümkün.

Hepimizin başına gelmiştir; bazı günler diğerlerinden çok daha verimli ve üretken oluruz. Bazen işleri rekor sürede bitirip mükemmel sonuçlar elde edebiliyorken, bazen de görünüşte basit bir etkinlikle saatlerce uğraşabiliyoruz.

Peki, bu farklılıklar neden kaynaklanıyor?

Zihinsel odak kavramını, zihinsel enerjimizi tek bir yöne yönlendirme ve dikkat dağınıklığına yenik düşmeden sürdürme yeteneği olarak tanımlayabiliriz. Dikkat ve konsantrasyon ile yakından ilgili bir terimdir. Nihayetinde, hedeflere ulaşmamıza, bir şeyler öğrenmemize ve çeşitli günlük görevleri yerine getirmemize izin veren şeydir.

Zihinsel odağımız eksikse, her gün boş zamanlarımızda, kişisel gelişimimizde veya sosyal ilişkilerde kullanabileceğimiz değerli zamanı boşa harcıyor oluruz ve buna ek olarak, performansımız, yeteneklerimizin çok altında olur.

ODAKLANMAYI GELİŞTİRMEK İÇİN 6 İPUCU

Zihinsel odaklanma her gün ve hatta aynı günün saatleri arasında değişir. Ancak, odaklanmak ve verimli olmak için daha eğitimli insanlar var. İyi haber şu ki, siz de yapabilirsiniz.

1. Mevcut zihinsel odağınızı belirleyin

Çalışmaya başlamadan önce mevcut durumunuz hakkında bir fikir edinmeye çalışmanız sizin için iyi olacaktır. Dikkatinizi organize etme, önceliklendirme ve yönlendirme konusunda iyi olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yoksa kolayca dikkatinizi dağıtmaya, hayal kurmaya ve çoklu iş yapmaya mı meyillisiniz?

Dikkatinizi sadece işinizde toplayın ve çokul görevlerden kaçının.

2. Dikkat dağıtıcı şeyleri düzenleyin

İçinde yaşadığımız telaşlı ve teknolojik dünya, odaklanmayı zorlaştırıyor. Dikkat dağıtıcı şeyler bir tık uzağımızda.

Bu nedenle, konsantre olmaya çalıştığımızda kendimizi akıllı telefonları kontrol ederken bulmamız yaygındır. Ayrıca çalışma ortamı gürültülüyse ve çevrenizdekiler araya giriyorsa durum daha da kötüleşir.

Bu nedenle, bu tür uyaranlardan mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. Cep telefonunuzu uzak bir yere koyun, TV'yi kapatın, sessiz bir ortam bulun ve başkalarından sizi bir süre rahatsız etmemelerini isteyin. Bu basit adımlarla konsantrasyonunuzun ve üretkenliğinizin artacağını göreceksiniz.

Bununla birlikte, işlerinizde verimli olmak için dikkat dağıtıcı şeyleri düzenlemek gerekli olsa da, amaç onları ortadan kaldırmak değildir. Ve zihnin uzun süreli sürekli dikkatten sonra kısa molalara ihtiyacı vardır. Aksi takdirde iyi çalışmayı durdurur.

Bu bağlamda, çok kısa bir süre için bile olsa değişen aktivitelerin konsantrasyonu geliştirmemize yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kalkmak, bir bardak su içmek veya birkaç dakika farklı bir şey düşünmek yeterli olabilir.

3. Beyninizi eğitin

Beyin uyarlanabilirdir, bu nedenle konsantrasyon veya zihinsel odaklanma gibi bilişsel yetenekleri eğitmek mümkündür. Bununla birlikte, beyin alışkanlıklarla da çalışır, bu nedenle dikkatinizin dağılmasına, hayal kurmaya ve yaptığınız görevlere çok az dikkat etmeye alışkınsanız, alışkanlıklarınız sizi yapmaya devam etmeye yönlendirecektir.

Bazı araştırmalar, günde sadece 15 dakika bazı basit ve eğlenceli oyunlar oynayarak zihinsel odaklanmanın geliştirilebileceğini gösteriyor. Sudoku ve bulmacalar konsantrasyonu artırmak için iyi seçeneklerdir. Ayrıca günümüzde telefonunuza indirip kullanabileceğiniz birçok bilişsel eğitim uygulaması bulunmaktadır.

4. Çalışmanızı planlayın ve derecelendirin

Planlama ve organizasyon, hedeflere ulaşmak için bir önceki adım olduğu için zihinsel yaklaşımla yakından ilişkilidir. Konsantrasyonunuzu geliştirmeyi başarıp başaramadığınızın farkında olmak için, bu ilerlemeyi ölçebilmeniz önemlidir.

Her gün yapacağınız aktiviteleri planlamak ve elde ettiğiniz sonuçları yazmak ilerlemenizi değerlendirmenize olanak sağlayacaktır. Ek olarak, başardığımız her küçük görev için beynimiz bizi motive eden bir dopamin salınımı ile ödüllendirir.

Bu nedenle, yükümlülükleriniz içinde öncelikler belirlemeye çalışın ve önce en alakalı olanlarla ilgilenin. Alacağınız memnuniyet ve ilerleme hissi, geri kalanına devam etmenize yardımcı olacaktır.

5. Farkındalık uygulayın

En görünür dikkat dağıtıcılar dışsal olanlar olsa da, içsel olanlar da konsantrasyonun ve zihinsel odaklanmanın düşmanı olabilir. Disiplinsiz zihin, geçmişin deneyimleri ile geleceğin endişeleri arasında dolaşmaya alışmıştır.

Üretken ve etkili olmak istiyorsak, yaptığımız işe tamamen zihinsel olarak dahil olmamız gerekir; anılara veya beklentilere kapılmayın. Bunun için meditasyon ve farkındalığın güçlü araçlar olduğu kanıtlanmıştır. Ancak bu uygulamaların yerleşmesi ve alışkanlığa dönüşmesi zaman alır.

Ancak nefes egzersizleri gibi basit egzersizlerle başlayabilirsiniz. Kaybettiğinizde odağınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olacaklar.

6. Denemeyi asla bırakmayın

Yukarıdaki tüm önlemleri uygulamak ve sonuç almak bir günde olacak olay değildir. Dikkatimizin amacından saptığını mümkün olan en kısa sürede tespit etmek için ısrarcı ve disiplinli olmanız ve tetikte olmanız gerekir. Azim ve kararlılık, sizi doğru noktaya götürecektir.

EGZERSİZ YAPIN

Yukarıdakilere ek olarak, zamanınızdan ve becerilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için dikkate alabileceğiniz başka ipuçları da vardır:

- Özellikle kuru yemiş, yağlı balık, yumurta ve bitter çikolata (en az yüzde 70 kakao) içeren dengeli bir diyet yapın. Bu yiyecekler konsantrasyon seviyenizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

- Beyninize işe gitme zamanının geldiğini gösteren bir rutin oluşturun. Her iş gününün başında bir kahve içmek veya başlamadan önce klasik müzik dinlemek gibi küçük jestler yeterli olabilir.

- Aktif kalın. Düzenli egzersiz yapmak, dikkat ve konsantrasyon seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

- Cep telefonunuzu yanınızdan uzaklaştırın. Sürekli telefonu kontrol etmek isteyenlerden biriyseniz, bu yararlıdır. Kalkıp almak için başka bir odaya gitmek zorunda kalmanız, bunu yapma sayınızı azaltacaktır.

DİKKAT DAĞITICI FAKTÖRLERİ BİLİN

Konsantrasyon problemlerini ağırlaştırabilecek bazı koşulların olduğunu unutmamak önemlidir.

Uyku eksikliği önemli ölçüde bilişsel yeteneklerini etkiler. Bu nedenle, dinlenemeyen ve uyuyamayan bir kişi, zihinsel odaklanmayı sürdüremez.

Motivasyon, dikkatin korunması için gereklidir. Bu nedenle, iş bunaltıcıysa, ulaşabileceğimiz her şey dikkatimizi dağıtma eğiliminde olacaktır.

DEHB veya bilişsel bozukluk (özellikle ileri yaştakilerde) gibi bazı zihinsel durumlar odaklanmayı zorlaştırır. Benzer şekilde, depresyon veya anksiyete gibi bozukluklar da konsantrasyonu önemli ölçüde etkiler.

Sonuç olarak beyin, tam olarak işler durumda kalması için eğitilmesi ve çalıştırılması gereken karmaşık bir organdır. Konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız , alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve gerekli değişiklikleri yapmanız önemlidir.