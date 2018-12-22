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Odasının düzenini değiştiren kardeşini defalarca bıçakladı

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Karaman'da Tamer B.,odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı kardeşi Yakup B.'yi bıçaklayarak, yaraladı. Yaralanan kardeş Yakup B., tedavi altına alınırken ağabeyi de gözaltına alındı.
Odasının düzenini değiştiren kardeşini defalarca bıçakladı

Karaman'da bugün sabah, saat 10.00 sıralarında bir evde akılalmaz bir bıçaklama olayı yaşandı. İddiaya göre, Tamer B., odasındaki eşyaların yerini değiştirdiği iddiasıyla kardeşi Y.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tamer B., kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

 

Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağabeyinin bıçakladığı Yakup B. ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağabey Tamer B. ise evde gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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