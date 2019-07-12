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Oğhan: Babacan'ın ekibi ile konuştum, 'Planlamada bir değişiklik yok' diyorlar

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Gazeteci Yavuz Oğhan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı belirtilen yeni partiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Oğhan, Babacan'ın ekibi ile konuştuğunu ve partinin kuruluş tarihinin revize edildiği bilgisinin doğru olmadığını k
Oğhan: Babacan'ın ekibi ile konuştum, 'Planlamada bir değişiklik yok' diyorlar

Gazeteci Yavuz Oğhan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı belirtilen yeni partiyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Oğhan, Babacan'ın ekibi ile konuştuğunu ve partinin kuruluş tarihinin revize edildiği bilgisinin doğru olmadığını kaydetti.

RS FM'de 'Bi De Bunu Dinle' ve 'Söylemesi Bizden' programlarını hazırlayıp sunan gazeteci Yavuz Oğhan, geçen günlerde AK Parti Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma girişimiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Babacan'ın partisi sonraki bahara" başlığıyla yayımlanan yazısında söz konusu yeni partinin kuruluş tarihinin revize edildiği iddiasını aktarmıştı.

Sarıkaya şöyle devam etmişti:

"Babacan ekibinin verdiği bilgiye göre partinin kuruluş tarihi revize edildi ve kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldı. Bunun nedeni ile ilgili gerekçeler farklı. Baştan belirteyim, parti kuruluşu tarihinin revize edilmesinin gerisinde AK Parti’den gelen tepkilerin etkisi yok."

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