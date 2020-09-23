Oğluna 1.500 kişilik düğün düzenleyen AKP Milletvekili Cemil Yaman’a 6.360 TL para cezası verildi

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre en üst limitten 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran, süre sınırını aşan ve yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptıran AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesine göre en üst limitten 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

DHA'nın haberine göre Dilovası Kaymakamlığı ayrıca düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, pandemi tedbirlerine aykırı davranılmasına göz yumduğu için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre en üst limitten ceza verdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 1500 kişilik düğünde kişi ve süre sınırını aştığı, yiyecek-içecek servisi ve ikramının yapılmasına göz yumduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.

Öte yandan yemek tedarikçisine de yemek servisi yaptığı için aynı kanununa göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.