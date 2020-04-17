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Oğuzhan Koç: Yemek siparişi getiren kargocuyla sarılıp, öpüştük

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Oğuzhan Koç: Yemek siparişi getiren kargocuyla sarılıp, öpüştük
Oğuzhan Koç: Yemek siparişi getiren kargocuyla sarılıp, öpüştük

Salgın nedeniyle evinde olan Oğuzhan Koç, konuk olduğu YouTube canlı yayınında salgın sürecinde yaptığı en dikkatsiz şeyin evine yemek siparişi getiren kargocuyla sarılıp öpüşmek olduğunu anlattı.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu. Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'tan bahseden Koç, karantina sürecinde en dikkatsiz davrandığı olayı da anlattı.

Koronavirüs salgınından dolayı kendisini karantinaya alan Oğuzhan Koç, bu süreçte yaptığı en dikkatsiz olayı şu sözlerle anlattı: "Salgın sürecinde yaptığım en dikkatsizce şey; eve pizza sipariş vermek oldu. Kurye ile fotoğraf çektirdik. Adam beni görünce yükseldi. Sarıldı, öpüştük.

Sonrasında, Banu Alkan'ın filmlerde duşta ağladığı bir an vardır ya hani. Kendimi öyle buldum. Ağladım ağladım açıldım."

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