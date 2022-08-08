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Oktay Erenköy Direnişi'nin 58'inci Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı...
Oktay Erenköy Direnişi'nin 58'inci Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi:

58 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet ve minnetle anıyorum.

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