Oktay Erenköy Direnişi'nin 58'inci Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi:
58 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet ve minnetle anıyorum.
Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi:
58 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmet ve minnetle anıyorum.
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