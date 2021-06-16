  • BIST 1.443
  • Altın 509,703
  • Dolar 8,5190
  • Euro 10,3352
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

»
 TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.
Oktay, TBMM-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti

 TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede, kısa süre önce KKTC’de temaslarda bulunan heyet üyelerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Heyette Erdem’in yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yer aldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan'daki Kabil Havalimanı neden önemli, Türkiye'nin önerisi ne anlama geliyor?15 Haziran 2021 Salı 18:29
  • Kobani davası | HDP'li Ayhan Bilgen ve 3 kişinin tahliyesine karar verildi15 Haziran 2021 Salı 17:08
  • TC Dışişleri Bakanlığı:Ortak bildirinin bizim açımızdan hiçbir anlamı ve değeri yoktur15 Haziran 2021 Salı 15:29
  • Sedat Peker'den CHP'li yetkililere: Süslü Sülü'nün koruma müdürü Ekrem Güler'in İş Bankası'nda ne işi var hiç soruyor musunuz?15 Haziran 2021 Salı 12:51
  • Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini paylaştı: Veyis Ateş beni alenen tehdit etti15 Haziran 2021 Salı 12:41
  • Altında NATO etkisi: Gram altında çıkış hızlandı15 Haziran 2021 Salı 11:51
  • Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde 'uzlaşma' detayı14 Haziran 2021 Pazartesi 22:37
  • Erdoğan-Biden zirvesinden ilk kareler14 Haziran 2021 Pazartesi 15:40
  • Bloomberg’den başyazı ile bugün Erdoğan’la görüşecek Biden’a çağrı14 Haziran 2021 Pazartesi 09:34
  • Erdoğan ve Biden bugün ilk kez Brüksel'de bir araya geliyor14 Haziran 2021 Pazartesi 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti