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Öldüğü cezaevinin yakınındaki morgda bulunan Navalny'nin cesedinde 'morluklar var' iddiası

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Bir muhalif Rus gazetesi, Aleksey Navalny'nin iki gündür nerede olduğu bilinmeyen cesediyle ilgili bilgilere yer verdi. Eşi Yulia Navalnaya da sosyal medya hesabından Navalny paylaşımı yaptı.
Öldüğü cezaevinin yakınındaki morgda bulunan Navalny'nin cesedinde 'morluklar var' iddiası

Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde yaşamını yitiren Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin cesedi ölümünden iki gün sonra bir morgda bulundu. 

Sürgündeki bağımsız Rus gazetesi Novaya Gazeta'ya konuşan ancak adı açıklanmayan bir sağlık görevlisi, cesedi Salekhard Bölge Klinik Hastanesine getirildiğinde Navalny'nin başında ve göğsünde morluklar olduğunu bildirdi.

Letonya'nın başkenti Riga'da yayınlanan muhalif gazetenin aktardığına göre görevli "Görenlerin anlattığına göre bu tür yaralanmalar nöbet geçirmekten kaynaklanıyor. Kişi kasılıyor, onu zapt etmeye çalışıyorlar ve morluklar ortaya çıkıyor. Ayrıca göğsünde de bir çürük olduğunu söylediler. Yani, yine de onu hayata döndürmeye çalışmışlar ve büyük olasılıkla kalp durması nedeniyle ölmüş." diye konuştu.

Görevli ayrıca, "Genellikle cezaevinde ölen kişilerin cesetleri doğrudan Glazkova Caddesi'ndeki Adli Tıp Bürosu'na götürülür, ancak bu vakada bazı nedenlerden dolayı klinik hastaneye götürüldü." dedi.

İngiliz ve Amerikan basında çıkan haberlere göre, cesede henüz otopsi yapılmadığını belirten gazetenin muhabirleri, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları bilgiye göre otopsi uzmanlarının cumartesi günü Moskova'dan kalkan iki tarifesiz uçakla Salekhard'a inmiş olabileceğini aktardı.

Rus yetkililer Navalny'nin yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastalandığını, derhal olay yerine ulaşan acil yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen Navalny'nin kurtarılamadığını bildirmişti.

 

Eşi Yulia'dan duygu dolu paylaşım

Aleksey Navalny'nin ölüm haberinden sonra, cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda soğukkanlı bir konuşma yapan eşi Yulia Navalnaya sosyal medya hesabından acısını sade bir paylaşımla duyurdu.

Yulia, eşiyle konser izledikleri sırada arkadan çekilen bir fotoğrafı "Seni seviyorum" yazısıyla paylaştı.

Aleksey Navalny ile 1998 yılında Türkiye'de tatildeyken tanışan Yulia Navalnaya bir konuşmasında "Ben gelecek vaat eden bir avukatla ya da bir muhalefet lideriyle evlenmedim: Aleksey adında genç bir adamla evlendim." demişti.

Navalny'nin ölmeden önce sosyal medyadan yaptığı son paylaşımında eşi için Sevgililer Günü mesajı göndermiş ve "Bebeğim, sen ve ben şarkıdaki gibi her şeye sahibiz: Aramızdaki şehirler, havaalanı kalkış ışıkları, mavi kar fırtınaları ve binlerce kilometre. Ama her saniye orada olduğunu hissediyorum ve seni gittikçe daha çok seviyorum." diye yazmıştı.

Yulia Navalnaya Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında "Putin'in, tüm çevresinin, dostlarının ve hükümetinin ülkemize, aileme ve eşime yaptıklarının sorumluluğunu taşıyacaklarını bilmelerini istiyorum" sözleriyle öfkesini dile getirmişti.

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