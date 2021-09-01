Ölümünden 24 yıl sonra Prens Diana’yla ilgili dikkat çeken iddia: Çocuklarını alıp California’ya gidecekti

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri ve aile üyeleriyle yaşadıkları sorunlar İngiliz medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşmeleri ve aile üyeleriyle yaşadıkları sorunlar İngiliz medyasında gündem olmaya devam ediyor.

Meghan Markle’ın, çiftin ABD’de kurduğu yeni hayatı çok önceden planladığı sık sık konuşulurken, bununla bağlantılı olarak Prens William ve Prens Harry’nin anneleri Prenses Diana’yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

31 Ağustos 1997’de hayatını kaybeden Prenses Diana’nın ölümünün 24. yılında ses koçu Stewart Pearce açıklamalarda bulundu. Daily Mail’e konuşan Pearce, Prenses Diana’nın ABD’deki planlarını anlattı.

Prens William ve Prens Harry.

Prenses Diana’nın Prens Charles’tan ayrıldıktan sonra California’ya yerleşmek istediğini belirten Pearce, çocukları Prens William ve Prens Harry’yi de yanına almayı planladığını öne sürdü. Pearce, “Ona büyük projeler için yapılan çok sayıda teklif vardı. Hollywood’da çokça zaman geçirmeyi planlıyordu. Yaratıcı gücünü keşfetmek istiyordu” dedi.

‘BELGESELLER ÜZERİNE ÇALIŞACAKTI’



Prenses Diana’nın kamera önünde olmaktan ziyade kamera arkasında olmayı tercih ettiğini söyleyen Pearce, “Yardım dernekleri ve vakıflar yararına belgeseller üzerinde çalışmak istiyordu” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını Pearce’ın açıklamaları sonrası, çocuklarıyla birlikte ABD’ye yerleşmek isteyen Prenses Diana’yla Meghan Markle arasında sanılandan daha fazla benzerlik olabileceği yorumunda bulundu.