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Ömer Çavuşoğlu’na Ali Çerkez Ödülü

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Ömer Çavuşoğlu’na Ali Çerkez Ödülü
Ömer Çavuşoğlu’na Ali Çerkez Ödülü

Güreşseverler Derneği Yönetim Kurulu, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün ikincisini Ömer Çavuşoğlu’na vermeyi kararlaştırdı.

Ödül Töreni, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Lokali’nde yapılacak.

Güreşçi ve güreş antrenörü olarak hizmet veren Ömer Çavuşoğlu, geçen yıl Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nün kurulmasına öncülük etmiş ve bu kulüple dereceler elde etmişti.   

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’yle hem merhum güreş adamı Ali Çerkez’i anmayı, hem de genç güreşçileri teşvik etmeyi amaçlarını belirtti.

Tezer, güreşe gönül veren herkesin ödül törenine davetli olduğunu belirtti.

Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün ilki, geçen yıl Büyükkonuk’un başarılı güreşçi ve antrenörü Murat Göztaş’a verilmişti. 

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