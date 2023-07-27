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Ömer Çavuşoğlu’nun ödülünü Ersin Tatar verdi

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Ömer Çavuşoğlu’nun ödülünü Ersin Tatar verdi
Ömer Çavuşoğlu’nun ödülünü Ersin Tatar verdi

Ömer Çavuşoğlu’nun ödülünü Ersin Tatar verdi

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güreşseverler Derneği’nin Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün ikincisini Ömer Çavuşoğlu’na verdi.

Güreşseverler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreni, 26 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Lokali’nde yapıldı.

Güreş çevrelerinin ve merhum güreş adamı Ali Çerkez’in ailesinin katıldığı tören, Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer’in konuşmasıyla başladı.

 

ALİ ÇERKEZ ENDER GÜREŞ ADAMI

Konuşmasında Tezer şunları söyledi:

“Güreş sporunun karşı karşıya, göğüs göğüse ikili mücadelenin gerektirdiği ve geliştirdiği güç, dayanıklılık, çeviklik, dikkat, cesaret ve kararlılıkla zengin tekniğin kullanımındaki beceri, esneklik ve zeka nedeniyle tüm otoritelerin de kabul ettiği gibi, güreşçiler dünyanın bir numaralı sporcuları konumundadır.”

Kıbrıs Türkü’nün güreş sporuna ilgisinin çok geçmişe dayandığını ve Ali Çerkez'in Kıbrıs Türklerinin yetiştirdiği ender güreş adamlarından birisi olduğunu söyleyerek kendisine rahmet dileyen Tezer, bugün olduğu gibi Güreşseverler Derneği olarak KKTC’de güreş sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yüceltilmesi konusunda dernek olarak faaliyetlerini her zaman sürdüreceklerini belirtti ve Ömer Çavuşoğlun'u tebrik etti.

 

ÖDÜL TATAR’DAN

BRT televizyonunda yayımlanan Ali Çerkez’le ilgi video gösterimi, arkasından da Ali Çerkez ve Ömer Çavuoğlu’nun özgeçmişleri sunuldu.  

Törenin ödül takdimi bölümüne katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güreşçi ve güreş antrenörü olarak verdiği hizmetlerden dolayı ödüle layık görülen Ömer Çavuşoğlu’nu tebrik etti ve başarılar diledi.

Kıbrıs Türkü’ne uluslararası arenada sporda haksız engellemeler ve kısıtlamalar uygulandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen 33 spor federasyonu ile birlikte spor yapılması ve engellerin aşılması için mücadele verildiğini söyledi.

Güreş Federasyonu ve Güreşseverler Derneği’ne ortaya koydukları çaba için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

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