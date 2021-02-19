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Önce don yaşanacak sonra sıcaklıklar artacak

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 Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar sabahı yer yer  don olayı beklendiğini duyurdu. Dairenin tahminlerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar 4 derece artacak.
Önce don yaşanacak sonra sıcaklıklar artacak

 Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar sabahı yer yer  don olayı beklendiğini duyurdu. Dairenin tahminlerine göre, hafta başından itibaren sıcaklıklar 4 derece artacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Şubat arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu, iç kesimlerde ve sahillerde 12- 15, diğer günlerde ise  16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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