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OnlyFans hesabı ortaya çıkan polis memuru istifa etti

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Yetişkinlere yönelik içeriklerin belirli bir ücret karşılığında paylaşıldığı abonelik platformu OnlyFans'ta hesap açtıktan sonra açığa alınan kadın bir polis memuru mahkeme süreciyle karşı karşıya kaldı.
OnlyFans hesabı ortaya çıkan polis memuru istifa etti

İngiltere’de yaşayan ve kendisine “Officer Naughty” adını veren Sam Helena isimli bir polis memuru, bir dizi müstehcen ve yarı çıplak fotoğrafını yayınladıktan sonra açığa alındı ve sonrasında Scotland Yard’dan ayrıldı.

Daily Mail’in haberine göre, Ekim 2020’de yasak olmasına rağmen, üniformalıyken dilinde bir piercing ile poz veren Helena’ya, “çevrimiçi güvenlik”le ilgili bir uyarı ve tavsiye verildi.

Ancak stilini “İyi Kız Kötü Oldu” olarak tanımlayan eski polis, bunun ardından Instagram ve OnlyFans hesabında düzenli olarak iç çamaşırları ve diğer müstehcen kıyafetlerle erotik resimler yayınlamaya başladı.

Bunun üzerine polis kuvvetlerinin itibarını zedelediği iddiasıyla geçen hafta görevinden uzaklaştırıldı. Sun, daha sonra Helena’nın istifa ettiğini duyurdu. İngiltere polis teşkilatı ise konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

 

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