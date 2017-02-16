Org. Akar: El Bab operasyonu bitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonunun bittiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilerle biraraya geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Orgeneral Akar, El Bab operasyonundaki son durumu anlattı .

Genelkurmay Başkanı Akar, "Gözümüz aydın, El Bab operasyonu bitti" diye konuştu.

Org. Akar, iki büyük bombalı tuzağın imha edildiğini, şu anda bölgede temizlik yapıldığını da söyledi.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarının, büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın terör örgütü DAEŞ unsurlarından temizlenmesine devam ettiği bildirildi.