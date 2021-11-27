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Organizasyonda Dansöz Oynattılar

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Organizasyonda Dansöz Oynattılar! T.C. Ticaret Bakanlığı "Bizimle İlgisi Yok, İnceleme Başlatıyoruz" Dedi!
Organizasyonda Dansöz Oynattılar

Züccaciyeler Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen zirvede dansöz oynatılması tartışmalara neden oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'nın yemek organizasyonu ve eğlence gibi bir desteği bulunmamaktadır. Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilen Züccaciyeler Derneği, Antalya'da lüks bir otelde 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları düzenledi.

DANSÖZLÜ ETKİNLİK TEPKİ ÇEKTİ

96 firmadan birçok temsilcinin katıldığı organizasyonda ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. Masaların üzerinde dansöz oynaması sosyal medyada tepki topladı. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

 

"DESTEĞİMİZ BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntülerin yer aldığı ve bu görüntülerin bakanlık ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı belirtildi. Yemek organizasyonunun bakanlık tarafından desteklenmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ticaret Bakanlığı'nın 'yemek organizasyonu' ve 'eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır.

"BAKANLIK LOGOSU KULLANANLAR HAKKINDA İDARİ İNCELEME BAŞLATILACAK"

Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.

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