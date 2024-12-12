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Örgütlerden açıklama...NATO'ya Hayır, Bağımsız Kıbrıs'a Evet

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Örgütlerden açıklama...NATO'ya Hayır, Bağımsız Kıbrıs'a Evet
Örgütlerden açıklama...NATO'ya Hayır, Bağımsız Kıbrıs'a Evet

NATO'ya Hayır, Bağımsız Kıbrıs'a Evet

Kıbrıs kritik bir dönemeçten geçiyor. Başkan Nikos Christodoulides'in Kıbrıs'ı NATO ile hizalamak isteği, hem adamızın egemenliğini hem de bölgemizin kırılgan barışını tehdit ediyor.

Emperyal güçlerinin çıkarlarını temsil eden NATO, Afganistan, Irak ve Libya'da halklara yıkımı miras bıraktı. Eylemleri barışı değil acıyı getirdi.

Kıbrıs zaten bu emperyalist makinenin dişlilerinin arasındadır. NATO üyesi Britanya tarafından kontrol edilen egemen üs bölgeleri, Filistin'e yapılan saldırılara dahil olurken, NATO üyesi Yunanistan, Türkiye ve Fransa'nın adamızdaki varlığı ile adamız stratejik bir askeri üsse dönüştürmüş durumda. Bu askerileşme sadece Kıbrıs'ın egemenliğini baltalamakla kalmıyor, aynı zamanda halklarını seçmedikleri çatışmalarda ikincil hasar görme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Barışçıl ve güvenli bir geleceğe giden yol, NATO veya diğer emperyalist ittifaklarla daha yakın bağ kurmakta değil, gerçek bağımsızlığı savunmada yatmaktadır. Kıbrıs, tüm yabancı askeri varlıktan - ister İngiliz ister NATO olsun - kurtulmalı ve bağımsızlığını yabancı güçlerin ajandalarına değil, halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden kazanmalıdır.

NATO'ya hayır. Yabancı üslere hayır. Bağımsız, birleşik, barışçıl bir Kıbrıs'a evet.

Afoa, Bağımsızlık Yolu, Yeni Enternasyonalist Sol – NEDA, Diem25 Kıbrıs

ENG

No to NATO, Yes to an Independent Cyprus

Cyprus is at a crucial juncture. President Nikos Christodoulides’ intention to align Cyprus with NATO threatens both the sovereignty of our island and the fragile peace of our region.

NATO, representing the interests of imperial powers, has left a legacy of destruction in Afghanistan, Iraq, and Libya. Its actions perpetuate suffering, not peace.

Cyprus is already deeply entangled in this imperialist machine. Sovereign military bases controlled by NATO member Britain facilitate attacks on Palestine, while NATO forces from Greece, Turkey, and France have turned our island into a strategic military outpost. This militarisation not only undermines the sovereignty of Cyprus but also exposes its people to the risk of becoming collateral damage in conflicts they had no hand in choosing.

The way to a peaceful and secure future does not lie in closer integration with NATO or other imperialist alliances but in asserting true independence. Cyprus must rid itself of all foreign military presence—whether British or NATO—and reclaim its independence to serve the interests of its people, not the agendas of foreign powers.

No to NATO, No to foreign bases, yes to independent, reunified and peaceful Cyprus.

Afoa, Independence Path - Bağımsızlık Yolu, New Internationalist Left – NEDA, Diem25 in Cyprus

GR

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Η πρόθεση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη να ευθυγραμμίσει την Κύπρο με το ΝΑΤΟ απειλεί τόσο την κυριαρχία του νησιού μας όσο και την εύθραυστη ειρήνη στην περιοχή μας.

Το ΝΑΤΟ, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, έχει αφήσει κληρονομιά καταστροφής στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη. Οι ενέργειές του διαιωνίζουν τον πόνο, όχι την ειρήνη.

Η Κύπρος είναι ήδη βαθιά μπλεγμένη σε αυτή την ιμπεριαλιστική μηχανή. Κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις που ελέγχονται από τη Βρετανία, μέλος του ΝΑΤΟ, διευκολύνουν τις επιθέσεις στην Παλαιστίνη, ενώ δυνάμεις του ΝΑΤΟ από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Γαλλία έχουν μετατρέψει το νησί μας σε στρατηγικό στρατιωτικό φυλάκιο. Αυτή η στρατιωτικοποίηση όχι μόνο υπονομεύει την κυριαρχία της Κύπρου, αλλά και εκθέτει το λαό της στον κίνδυνο να γίνει παράπλευρη απώλεια σε συγκρούσεις που δεν είχαν κανένα λόγο να επιλέξουν.

Ο δρόμος για ένα ειρηνικό και ασφαλές μέλλον δεν βρίσκεται στη στενότερη ενσωμάτωση στο ΝΑΤΟ ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, αλλά στη διεκδίκηση της πραγματικής ανεξαρτησίας. Η Κύπρος πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ξένη στρατιωτική παρουσία -είτε βρετανική είτε ΝΑΤΟ- και να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της για να υπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού της και όχι τις ατζέντες των ξένων δυνάμεων.

Όχι στο ΝΑΤΟ. Όχι στις ξένες βάσεις. Ναι σε μια ανεξάρτητη, επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο.

Αφοα, Δρόμος της Ανεξαρτησίας - Bağımsızlık Yolu, Νέα Διεθνιστική Αριστερά – ΝΕΔΑ, Diem25 στην Κύπρο

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