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Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

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Orhan Gencebay, yüksek ateş sebebiyle Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Memorial Hastanesi acil servisine sabah saatlerinde getirilen Orhan Gencebay’ın nabzının 90'ın üzerinde olduğu, doktorların acil olarak serum ve çeşitli ilaçlarla müdahalede bulundukları öğrenildi.

Eşi Sevim Emre, sanatçının müşahede altında tutulduğunu belirterek şunları söyledi:

”Orhan ile bugün stüdyoya gidecektik. Benim single’ımın kayıtları için bağlama çalacaktı. Ancak, sabah ateşler içinde kalkınca hemen ambulansla buraya geldik. Kalbiyle ilgili doktor takibinde olduğu için çok endişe ettim, çok şükür şimdi biraz daha iyi.”

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