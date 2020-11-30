Oruç Reis AB zirvesi öncesi limana döndü

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Demre sahasındaki sismik araştırmalarını tamamlayarak Antalya Limanı'na döndüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü" denildi.

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının Oruç Reis için 21 Kasım'da son yayınladığı Navtex'e (denizcilere duyuru) göre geminin araştırma süresi 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Barbaros Hayreddin Paşa adlı sismik araştırma gemisinin Kıbrıs'ın güneybatısındaki arama faaliyetleri ise devam ediyor. Barbaros Hayreddin Paşa için 16 Şubat 2021'ye kadar geçerli olacak Navtex ilan edilmişti.

Zirve öncesi limana döndü

Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden olan Oruç Reis'in AB liderler zirvesi öncesinde Antalya Limanı'na geri dönmesi dikkat çekti. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek yılın son liderler zirvesinde Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı görüşülecek. Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin bölgedeki doğal gaz arama faaliyetlerini "yasadışı" olarak değerlendiriyor.

Arama faaliyetlerinin yasadışı olduğu suçlamasını geri çeviren Ankara ise sismik araştırma yapılan bölgelerin kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.

Dendias'ın Oruç Reis açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta yaptığı açıklamada Oruç Reis'in faaliyetlerinin Türkiye'nin AB ile yakınlaşma konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek Ankara'nın AB zirvesinde Türkiye için olumlu bir karar çıkma şansını ortadan kaldırdığını söylemişti.

Türkiye'ye olası yaptırımların görüşüldüğü Ekim ayındaki AB liderler zirvesi öncesinde de Oruç Reis Antalya Limanı'na geri dönmüş, zirve sonrası ise doğal gaz arama faaliyetlerine yeniden başlamıştı.