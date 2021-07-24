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Oruç Reis gemisinin işletme ihalesini Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı aldı

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MTA'nın Oruç Reis Gemisi işletme ihalesini 4.8 milyon dolara AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Salih Zeki Çakır'ın sahibi olduğu Oras Denizcilik Şirketi aldı.
Oruç Reis gemisinin işletme ihalesini Binali Yıldırım'ın yakın arkadaşı aldı

MTA'nın Oruç Reis Gemisi işletme ihalesini 4.8 milyon dolara AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Salih Zeki Çakır'ın sahibi olduğu Oras Denizcilik Şirketi aldı. Şirketin MTA'dan 3 yılda aldığı iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 9.5 milyon doları buluyor

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, MTA Genel Müdürlüğü 11 Haziran tarihinde “Oruç Reis Araştırma Gemisinin İşletilmesi Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi.

Dört şirketin geçerli teklif verdiği belirtilen ihaleyi 4 milyon 815 bin dolar teklif veren Oras Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi aldı. MTA ile şirket arasında yapılan sözleşmeye göre de Oruç Reis Gemisi’ni iki yıl boyunda Oras Denizcilik Şirketi işletecek.

Şirketi 2019 yılında yüzde 664,9 büyüdü

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca dolarlık ihaleyi alan şirketin sahibi Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı olduğunu bilinen ve uzun yıllardır eski iş ortağı olduğu da iddia edilen Salih Zeki Çakır ile oğlu Çağrı Cihan Çakır.

OBB’un 2019 yılı “En hızlı büyüyen 100 şirket” araştırmasına göre, en fazla büyüyen şirketlerden biri de Oras Denizcilik. Şirket 2019 yılında yüzde 664.9 oranında büyüdü.

3 yılda 9.5 milyon dolarlık ihale aldı

Ayrıca bu ihale Oras Denizcilik Şirketi’nin MTA’dan aldığı ilk ihale de değil. Şirket, 2019 yılında da yine Oruç Reis Araştırma Gemisi’ni iki yıl boyunca işletilmesi için açılan ihaleyi aldı.

2019 yılındaki bu ihaleyle MTA kasasından şirkete toplam 4 milyon 775 bin dolar ödenmişti. Düzenlenen iki ayrı ihaleyle şirkete ödenen toplam tutar ise 9 milyon 592 bin doları buluyor.

Oruç Reis gemisinin bütün faaliyetlerini özel sektör işletiyor

Petrol ve doğalgaz dahil çeşitli arama çalışmalarında kullanılan Oruç Reis gemisinin hizmet alımı ile sismik operasyon ve işbaşı eğitimlerine, takip gemisinden, koruma gemisine kadar bütün faaliyetleri özel sektör tarafından işletiliyor.

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