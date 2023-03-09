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Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’den Elon Musk belgeseli

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Son zamanların en sansasyonel isimlerinden biri olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk bu defa da bir belgesele konu oluyor.
Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’den Elon Musk belgeseli

Tesla, SpaceX ve Twitter’a sahip olan Elon Musk’ın hayatı belgesel oluyor. Belgeselin yönetmen koltuğunda ise Steve Jobs, Oscar kazandığı Karanlığa Taksi (Taxi to the Dark Side) gibi yapımlara imza atan Alex Gibney oturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Musk da haberleri doğrulayarak, kendisi hakkında bir belgesel çekildiğini yazan bir tweet’e yanıt verdi. Musk; yapımın hit bir parça olacağını yazdı.

Yönetmen, Musk adını vereceği filmi Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’sunun sade bir incelemesi olarak niteleyerek duyurdu. Gibney yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu film üzerinde bir süredir aralıksız çalışıyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım. Benimle çalışan bu olağanüstü gruptan çok memnunum.”

Filmin yapımcılarından Closer Media’nın kurucusu Zhang Xin ise “Şimdi, zamanımızın inkar edilemez bir şekilde en etkili figürlerinden biri olan Elon Musk’ın titiz bir portresini çıkarmanın zamanı geldi” dedi.

Gibney’in yönetmenliğini yaptığı Musk belgeseli, geçen yıl yayınlanan BBC belgesel dizisi The Elon Musk Show’dan sonra geliyor. Dizide son yıllarda özel hayatından iş hayatına sık sık basında yer alan Musk’ın ailesi, arkadaşları ve çalışanları ile yapılan röportajlar yer almıştı. Yeni belgeselin yayın tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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