  • BIST 101.476
  • Altın 224,879
  • Dolar 5,3447
  • Euro 6,1156
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Osmangazi Köprüsü satılıyor

»
Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından İtalyan Astaldi şirketinin Türkiye'de yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.
Osmangazi Köprüsü satılıyor

Bloomberg ajansına konuşan Kocaeli'deki Osmangazi Köprüsü ortak girişiminin ortaklarından Nurol Holding Mali İşler Müdürü Kerim Kemahlı, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışının gündemde olduğunu söyledi.

Projenin yüzde 18'ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin nakit sıkıntı yaşadığını bu sebeple uluslararası banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini ifade eden Kemahlı, kısa sürede bir geri dönüş beklediklerini belirtti.

 

Osmangazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'in yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, Astaldi şirketiyle birlikte diğer firmaların da ekonomik olarak zorlandıkları ancak hisse satışı talep etmedikleri ifade ediliyor. Söz konusu ekonomik zorluğun sebebi ise bankalardan çekilen döviz bazlı krediler.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reza Zarrab, Ebru Gündeş’e haciz getirdi28 Ocak 2019 Pazartesi 11:50
  • HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek28 Ocak 2019 Pazartesi 10:44
  • MEB, sarık ve cübbeyle ders verilen okulu kapattı28 Ocak 2019 Pazartesi 10:43
  • Tunç Soyer: 'Sakin Şehir' hareketini Türkiye'ye taşıyan CHP İzmir adayı28 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
  • Adana’nın ihracat lideri tavuk firması konkordato talep etti28 Ocak 2019 Pazartesi 10:35
  • CHP'de tartışmalı PM toplantısı; işte belirlenen adaylar28 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
  • 'İslami bir otel yapılıyor diye bizi kandırdılar, her şeyimizi sattırdılar'28 Ocak 2019 Pazartesi 09:21
  • Amasya'da maden ocağında göçük27 Ocak 2019 Pazar 22:59
  • Kan donduran olay! Sokak ortasında infaz ettiler (video)27 Ocak 2019 Pazar 18:01
  • 'CHP'de Tunç Soyer oybirliğiyle MYK'den geçti'27 Ocak 2019 Pazar 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti