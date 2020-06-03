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ÖSYM Başkanı'ndan YKS duyurusu: Süre uzatıldı

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS ödemelerinde sıkıntı yaşayan adayların, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödeme yapabileceklerini duyurdu.
ÖSYM Başkanı'ndan YKS duyurusu: Süre uzatıldı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS işlemlerine dair yeni bir duyuru yayımlandı. 

Aygün paylaştığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: 

''YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.''

YKS NE ZAMAN?

YKS, 27-28 Haziran'da uygulanacak. 

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