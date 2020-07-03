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ÖSYM, 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'de sorulan Mabel Matiz sorusuna ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
ÖSYM, 'Mabel Matiz' sorusuyla ilgili inceleme başlattı

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz’e ilişkin bir soru sorulmuştu.

Söz konusu soru, bazı vatandaşlar tarafından sert tepkiyle karşılaşırken konuya dair ÖSYM'den açıklama geldi.

Yeni Akit’e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün soruya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aygün, “2020-YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır. Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS’nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır" dedi.

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