  • BIST 1.084
  • Altın 460,665
  • Dolar 7,3668
  • Euro 8,7149
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL’lik destek verilecek

»
Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL’lik destek verilecek
Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL’lik destek verilecek

Bakanlar Kurulu, Otel ve Turizm seyahat acentelerine verilecek 20 Milyon TL’lik hibeyi onayladı.

“Turizm Salgın Destek Programı Projesi” kapsamında bloke edilen 20 milyon TL’lik yardım desteği, özellikle ülke turizmi içerisinde daha etkin yer almalarını da sağlamak amacıyla küçük ölçekli oteller başta olmak üzere 128 otel ve 2019-2020 yılına ait işletme belgesini alan 141 turizm ve seyahat acentesini kapsayacak.

Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilecek ve Turizm ve Çevre Bakanlığı 2020 Mali Yılı bütçe kaleminden ödenecek 20 milyol TL’lik hibe desteği, otel ve seyahat acentelerine, en kısa süre içerisinde verilmeye başlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRSAB'dan koronavirüs raporu: Turizmde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak21 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Üstel: “Sektör, iç turizmle nefes almaya başlayacak”17 Mayıs 2020 Pazar 11:23
  • Merit'in oteller kapalı, işçiler sokakta ama Otelleri açmak için kulis faaliyeti başladı!11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:16
  • Bakan Ersoy: Yarın bize turist gönderen bütün ülkelere bir 'niyet mektubu' gönderiyoruz, 'Biz hazırız' diyeceğiz10 Mayıs 2020 Pazar 13:00
  • Avrupa koronavirüs nedeniyle bu yaz evde kalırsa, turizm sektörü nasıl etkilenecek?08 Mayıs 2020 Cuma 14:05
  • THY'nin yaz ayları için uçuş planlaması taslağı: İç hatlar Haziran'da, dış hatlarsa kademeli olarak başlayacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39
  • Airbnb rezervasyonları artıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:36
  • Turizm için önemli çalışma03 Mayıs 2020 Pazar 15:48
  • Çevre dostu çöp kutuları dağıtılıyor30 Nisan 2020 Perşembe 11:57
  • Turizm Bakanlığı'ndan market ve eczanelere çöp kutusu29 Nisan 2020 Çarşamba 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti