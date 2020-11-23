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Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay

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Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.
Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

Sonuçlar olumlu olarak yorumlansa da Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 95 etkili olduğu sonuçlara kıyasla hayal kırıklığına yol açtı.

Ancak Oxford aşısı daha ucuz ve saklama/dağıtım koşullarının daha kolay olması nedeniyle daha yaygın uygulanabilir.

Dolayısıyla eğer kullanım onayı alırsa hala salgını önlemede önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Üniversitenin AstraZeneca işbirliğiyle geliştirdiği aşı denemelerine 20 binin üzerinde gönüllü katıldı.

İki doz halinde uygulanan aşıda gerçek aşının yapıldığı 30 gönüllüde Covid-19 görülürken, plasebo alanlar arasında hastalığa yakalananların sayısı 101 oldu.

Araştırmacılar aşının yüzde 70 oranında Covid-19’dan koruduğunu belirtti.

Gönüllülere iki yüksek doz verildiğinde koruma oranı yüzde 62; ilk dozu düşük, ikincisi yüksek uygulandığında ise bu oranın yüzde 90’a kadar yükseldiği görüldü.

Söz konusu farkın nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.

Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Gilbert, “Bu sonuçlar bizi virüsün yarattığı yıkıma son vermek için aşı kullanacağımız zamanlara bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.

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