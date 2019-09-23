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'Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AKP'yi terk edecek'

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AKP’den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmalarına hız veren Davutoğlu'nun ekibiyle yaptığı görüşmede dikkat çeken ifadeler kullandığı iddia edildi.
'Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AKP'yi terk edecek'

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileşme çalışmaları sürüyor. 

Yeni Çağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise ekibiyle sık sık toplantılar yaparak son durumu değerlendiriyor. AKP’den istifa eden eski bir milletvekili, son yapılan toplantıda, Ahmet Davutoğlu’nun “Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AK Parti’yi terk edecek” dediğini ifade etti.

Ahmet Davutoğlu’nun çalışma ekibinde yer alan eski AKP milletvekili konu ile ilgili, “Davutoğlu’nun partisi doğrudan AK Parti tabanına hitap edecek. AK Parti’den ciddi oranda bir oy koparma potansiyelimiz var. Bunun hesabı yapıldı. AK Parti’nin küskünlerden de geniş katılımlar olacak. AK Parti’nin bir aile şirketi haline geldiğini artık taban görüyor” dedi.

Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “AK Parti içinde bugün Davutoğlu’na karşı olanların bile yakında Davutoğlu ve Babacan hareketinin içinde yer alabileceklerini de hesaba katmak gerekiyor” diye konuştu.

Davutoğlu’nun yakın çevresine “Öyle şeyler olacak ki, artık seçmenin büyük bir bölümü AK Parti’yi terk edecek” dediğini iddia eden eski milletvekili, bu sözlerin Saray tarafından duyulduğunu aktardı. Saray çevrelerinin, Davutoğlu’nun Başbakanlığı dönemine ait bildiklerini kamuoyuyla paylaşmasından çekindiği iddia edildi.

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