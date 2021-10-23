  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.565
  • Euro 11.12
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

»
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.

İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti.

Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı.

Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feyza Aktan'dan açıklama

Özcan Deniz’e attığı tokatla gündeme gelen Feyza Aktan, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aktan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım. Sevgiler”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu: En büyük Sorosçu Erdoğan’dır22 Ekim 2021 Cuma 10:52
  • Türkiye gri listede: OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’yi izlemeye aldı22 Ekim 2021 Cuma 08:29
  • Erdoğan’dan Kavala İçin Çağrı Yapan 10 Elçi Açıklaması: “Türkiye’ye Ders Vermek Sizin Haddinize mi?”21 Ekim 2021 Perşembe 18:56
  • TCBM: “Faiz İndirimi İçin Yıl Sonuna Kadar Sınırlı Bir Alan Kaldı”21 Ekim 2021 Perşembe 18:55
  • Türkiye kara para konusunda gri listeye girebilir20 Ekim 2021 Çarşamba 18:10
  • AKP’li Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?20 Ekim 2021 Çarşamba 18:00
  • Çavuşoğlu Güney Kore'ye gidiyor20 Ekim 2021 Çarşamba 17:29
  • Akşener ile Kılıçdaroğlu görüştü: 'Parlamenter sisteme ilişkin çalışmayı CHP'ye taktim ettik'20 Ekim 2021 Çarşamba 16:59
  • Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak20 Ekim 2021 Çarşamba 10:02
  • Raflar el yakacak: Türkiye'de yüzde 30 zam beklentisi20 Ekim 2021 Çarşamba 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti