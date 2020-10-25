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Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün

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Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün
Oyuncu Recep Terzi: Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme, ölsün

Oyuncu Recep Terzi, koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Allah'ım her Tweet'imi şikayet edip dava açan ve beni tehdit edip rencide eden Ekrem İmamoğlu'na şifa verme, ölsün" yazdı.

Oyuncu Recep Terzi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanması üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 

sosyal medyada paylaşımlarının tepki görmesinin ardından açıklama yaparak, "Ekrem İmamoğlu bana adam gibi mi davrandı ki ben ona sağlık sıhhat isteyeyim, adam olaydı da hastalığında sıhhat selametini isteseydim" dedi. 

 

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasının ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen oyuncu Recep Terzi'nin paylaşımları büyük tepki çekti.

"Ay nasıl ferahladım" repliğinin geçtiği bir video paylaşan Terzi, "Allah'ım İmamoğlu'na şifa verme ölsün" dedi. 

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