  • BIST 10071.63
  • Altın 2393.015
  • Dolar 32.401
  • Euro 34.9108
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi, Teknoloji ve İnovasyon Dolu Yaz Okulu Düzenliyor

» »
1 Temmuz - 2 Ağustos’ta çocuklar dijital oyun, kodlama, robotik ve 3D baskı gibi atölyelerle teknoloji dolu bir yaz geçirecek.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi, Teknoloji ve İnovasyon Dolu Yaz Okulu Düzenliyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” ile çocuklar teknoloji dolu bir yaz geçirecek!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği “Teknoloji ve İnovasyon Okulu”nda; Dijital Oyun Atölyesi, Kodlama Atölyesi (Arduino), Tasarımın Temelleri ve 3D Baskı, Robotik Atölyesi (LEGO EV3), Yetkinlik Atölyesi ve kurum gezileri ile çocuklar teknolojinin büyülü dünyası ile tanışacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve Günsel Akademi’nin 9-17 yaş grubundaki çocuklar için özel olarak hazırladığı “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” yaz programı 1 Temmuz’da başlayacak. Yaz tatilini eğlenceli ve öğretici bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen eğitim programları çocukları; dijital oyun tasarımı, kodlama, robotik kodlama, 3D baskı tasarımı ile teknolojinin büyülü dünyası ile buluşturacak. Düzenlenecek yetkinlik atölyesi ve kurum gezileri ise çocuklara kendilerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerinin kapılarını aralayacak.

GÜNSEL Akademi desteği ile düzenlenen programlar, çocuklara akademik başarılarını artırırken yeni ilgi alanları keşfetmelerini amaçlıyor. 1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Teknoloji ve İnovasyon Okulu” kapsamında Dijital Oyun Atölyesi, Kodlama Atölyesi (Arduino), Tasarımın Temelleri ve 3D Baskı, Robotik Atölyesi (LEGO EV3), Yetkinlik Atölyesi ve Kurum Gezileri programları, çocuklara eğlenerek öğrenecekleri bir platform yaratacak.

Bilim ve teknoloji dolu bir yaz!

Yaz programına katılacak çocuklar, bilim, sanat ve eğitimi bir arada deneyimleyerek dolu dolu bir yaz geçirecekler. “Arduino Kodlama Atölyesi”nde robotik ve yaratıcılık konularında bilinçlenecekler. GÜNSEL Elektrik Araçlar Fabrikası’nda üretim ortamını gözlemleme fırsatı bulacaklar ve robotiğin ve kodlamanın detaylarını keşfedecekler. “LEGO, MINDSTORMS EV3” ile kendi robotlarını tasarlayacak, “Dijital Oyun Atölyesi”nde yaratıcılıklarını kullanarak kendi oyunlarını oluşturacaklar.

Ayrıca, “Temel Modelleme ve Tasarım Eğitimi” ile 3D tasarımın inceliklerini öğrenerek bilgisayar ortamında nesneler oluşturacaklar. Tasarladıkları projeleri Yakın Doğu Üniversitesi ve GÜNSEL Elektrikli Araçlar Fabrikası’ndaki 3D baskı laboratuvarlarında baskıya dönüştürecekler. “Yetkinlik Atölyesi”nde ise inovasyon ve yaratıcılık konularında kendilerini geliştirerek 21’inci yüzyılın gereksinim duyduğu yetkinlikleri kazanacaklar. Programlar sayesinde çocuklar, eğlenceli ve öğretici bir yaz geçirerek farkındalıklarını artıracaklar.

Yaz programlarına kayıt olmak veya detaylı bilgi almak için academy@gunsel.com.tr ile info@ozaygunselcocukuniversitesi.org adresleri üzerinden iletişim kurabilir ya da 0548 883 1338 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Anna Günsel: “Çocuklarımızı teknoloji ve inovasyonun büyülü dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz.”

“Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, çocuklarımızın son gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve kendi projelerini hayata geçirebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını çok önemsiyoruz” diyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “GÜNSEL Akademi ile birlikte hazırladığımız atölye ve gezilerde çocuklarımız, dijital oyun tasarımı, kodlama, robotik kodlama ve 3D baskı tasarımı gibi konularda önemli deneyimler edinecekler” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak, çocukları geleceğe hazırlarken, farkındalıklarını artırarak kendilerini keşfedecekleri bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Anna Günsel, “1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz yaz programlarımızla, çocuklarımızı teknoloji ve inovasyonun büyülü dünyası ile tanıştırmayı hedefliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı04 Haziran 2024 Salı 16:06
  • DAÜ'de huzur yok! Bu kez tabutlu eylem! Öğrenciler yapılan fahiş zamlara isyan etti!04 Haziran 2024 Salı 09:10
  • DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde "Kariyer Kahvesi" Etkinliği Düzenlendi03 Haziran 2024 Pazartesi 15:04
  • Dün yapılan DAÜ sınav sonuçları bugün açıklanacak!03 Haziran 2024 Pazartesi 13:51
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Rekor Katılımla Gerçekleştirildi03 Haziran 2024 Pazartesi 12:12
  • DAÜ'de huzur kalmadı! Eylemler devam ediyor! Bu kez öğrenciler tabutlu eylem yapılacak!02 Haziran 2024 Pazar 11:08
  • DAÜ’nün Ödüllü Belgeseli "CMC", İletişim Fakültesi'nde Gösterildi30 Mayıs 2024 Perşembe 17:34
  • DAÜ'de 3. TOLES Mezunları Zirvesi Gerçekleştirildi30 Mayıs 2024 Perşembe 17:16
  • DAÜ Sanat Buluşması, 30-31 Mayıs 2024'te Gerçekleşiyor29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:32
  • DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Başvuruları 31 Mayıs'ta Sona Eriyor29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti