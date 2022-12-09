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Özbekistan Cumhuriyeti karma sergisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Özbekistan Cumhuriyeti sanatçılarının 52 eserini bir araya getirecek karma sergisi, 15 Aralık Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak
Özbekistan Cumhuriyeti karma sergisi Yakın Doğu Üniversitesi'nde

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Özbekistan Cumhuriyeti sanatçılarının 52 eserini bir araya getirecek karma sergisi, 15 Aralık Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak

Özbekistan Cumhuriyeti sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 52 esri bir araya getirecek olan karma sergi, 15 Aralık Perşembe günü saat 16.00’da İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak.

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 431’inci sergisi olma özelliği taşıyan sergide, Özbekistan’ın tarihi, kültürü ve ulusal motiflerini tanımlayan minyatür tekniğinde yapılmış sanat çalışmalarının yanı sıra “Büyük İpek Yolu”, “Hüma Kuşu”, “Hive”, “Avcılık” isimli eserler yer alacak. Sergi, 30 Aralık Cuma gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.

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Sergi, Özbek kültürünü sanatseverlerle buluşturuyor!

Özbekistan Cumhuriyet Sanatçıları Khasan Isakdjanov, Djaloliddin Ashrapov, Alovuddin Ashrapov, Makhmudjan Yakubdjanov, Dilshad Dadamatov, Doniyor Isakdjanov, Utkir Rakhimov, Javokhir Ubaydullaev, Mamurjon Najmutdinov, Mirazım Ashirov, Sardor Sıddıkov, Miryakhyo Makhmudkhojizoda, Makhmud Mutalov, Oybek Isakdjanov, Mirazim Ashirov, Khasan Aminov’un eserlerini bir araya getirecek olan serginin dikkat çekici eserlerinden “Büyük İpek Yolu”nda sanatçı Dilshod Dadamatov, eski çağlarda ve Orta Çağ’da Doğu Asya’yı Akdeniz’e bağlayan kervan yolunu tasvir ediyor.

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Sanatçı Miryakho Makhmudkhojizoda ise Büyük İpek Yolu’nun üzerinde olan ve Özbekistan’ın incisi olarak kabul edilen, Hive Hanlığı’nın da başkenti olarak Hive şehrini tasvir ediyor

Sanatçı Alovuddin Ashrapov ise “Hüma Kuşu” adlı eserinde, Özbek mitolojisinde, mutluluğun ve özgürlük sevgisinin sembolü olarak kabul edilen Hüma Kuşunu tasvir ediyor.

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