Özersay; Doğal kaynaklar konusunda kimse tek başına hareket edemez

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kimsenin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi doğal kaynaklar konusunda kandıramayacağını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin izni olmadan doğal kaynaklar konusunda kimsenin tek başına birşey

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kimsenin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi doğal kaynaklar konusunda kandıramayacağını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin izni olmadan doğal kaynaklar konusunda kimsenin tek başına birşey yapamayacağını söyledi.

Bakan Özersay, İtalya’da, Ada’da Rumlar adına arıştırma yapmak için bulunan ENİ CEO’su Claudio Descalzi ve yetkilileriyle gerçekleştirdikleri tarihi görüşmeyi BRT’ye değerlendirdi.

Özersay, Dışişleri Bakanlığı olarak İtalya’nın yanı sıra ve diğer bazı dış temaslarda da bulunduklarını belirtti, ancak, konuyla ilgili olarak çok fazla detay veremeyeceğini ifade etti.

Bakan Özersay, Kıbrıs Türk toplumunun bundan sonra, dış politika konusunda aktör konumunda olacağını söyledi.

Özersay, kimsenin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi doğal kaynaklar konusunda kandıramayacağını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye’nin izni olmadan kimsenin tek başına birşey yapamayacağını, herkesin bir kez daha gördüğünü kaydetti.

Özersay, Rum yönetiminin, doğal kaynaklar konusunda bundan sonra tek başına insiyatif alamayacağını ancak, bu konuda işbirliği yapılmak istendiği taktirde, şartların da belli olduğunu söyledi.

Kudret Özersay, bu sorunun en ideal çözüm şeklinin Kıbrıs kousunda varılacak bir anlaşmanın ardından olacağını belirterek, “ancak samimiyet varsa, çözüm öncesi de doğal kaynaklardan ortaklaşa bir şekilde faydalanılabilir.”diye konuştu.

Müzakerelerin başlayıp başlamayacağı konusunda ise Özersay, “bu konuda önemli olan ortak bir hedefe sahipmiyiz? Rum Yönetimi buna henüz hazır değil” şeklinde konuştu.

Özersay, Müzakerelerin başlayabilmesi için, Rum tarafının, Yönetimi, Gücü ve doğal zenginlikleri paylaşmaya hazır olduklarını göstermek zorunda olduklarını söyledi. Özersay, “müzakerelerin başlayıp, başlayamayacağını, ancak ortak hedefe sahip olduğumuzu gördükten sonra konuşabiliriz”dedi

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, hükümetin ve muhalefetin, müzakereler konusunda bugüne kadar yaşanılan sürece tekrar girmenin bir anmalı olmadığı konusunda hem fikir olduklarını söyledi.