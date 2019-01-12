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Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 7. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.  

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 7. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.  
Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 7. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.  

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ölümünün 7. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.  

Özersay, mesajında "Naaşı önünde dönüşümlü olarak sabaha kadar saygı nöbeti tuttum. Gelip gözyaşları içerisinde onunla konuşan, ona seslenen farklı siyasi görüşten yüzlerce insan gördüm. Özellikle uluslararası alanda görüşlerine katılmayanlar da dahil olmak üzere diplomasi becerisini, ikna kabiliyetini ve inandığından asla vazgeçmeyen kararlı duruşunu bilip de kendisine saygı duymayanı görmedim." dedi.

Kudret Özersay,  Rauf Denktaş için, bugün yapılan uluslararası temaslarda ve özellikle BM çevresinde ismi hala en çok bilinen ve hatıralarda yer eden yegane Kıbrıslı Türk denilebileceğini kaydetti.  

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, mesjında "Kendisinden diplomasi ve Kıbrıs sorunu bağlamında çok şey öğrendiğim, Kıbrıs Türk Halkına en zor dönemlerde liderlik ederek devletin gerekliliğine yürekten inanan ve kuruluşu için en önemli katkıyı koyan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 7. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı. 

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