Parkede Larnaka Gençler Birliği bu kez Lefkoşa'da galip...

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in ikinci devresi çekişmeli bir maçla başladı.
Maça iyi başlayan taraf Çetinkaya olurken ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan L. Gençler Birliği soyunma odasına 38-34 üstün gitti.
Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyoda 6 sayı üstünlükle giren İskele ekibi, bitime 14 saniye kala 2’ye kadar düşen farka rağmen son bir basket bularak maçtan 80-76 galip ayrıldı.
Akinjide Omisakin en skorer oyuncu
Gençler Birliği’nde Akinjide Omisakin 24 sayı 7 asistle maçı tamamlarken, James Baker 16 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Çetinkaya’da Ernets Bestman’ın 25 sayı 7 ribaunt, Abou Kader Issouf’un 22 sayı 10 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.
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