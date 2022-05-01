  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Parkede Larnaka Gençler Birliği bu kez Lefkoşa'da galip...

» »
Larnaka Gençler Birliği, oldukça çekişmeli geçen maçta Çetinkaya’yı deplasmanda 4 sayı farkla mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını üçe çıkardı.
Parkede Larnaka Gençler Birliği bu kez Lefkoşa'da galip...

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’in ikinci devresi çekişmeli bir maçla başladı.

Maça iyi başlayan taraf Çetinkaya olurken ilk periyodu 21-14 üstün tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan L. Gençler Birliği soyunma odasına 38-34 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, son periyoda 6 sayı üstünlükle giren İskele ekibi, bitime 14 saniye kala 2’ye kadar düşen farka rağmen son bir basket bularak maçtan 80-76 galip ayrıldı.

bsket.jpg

Akinjide Omisakin en skorer oyuncu

Gençler Birliği’nde Akinjide Omisakin 24 sayı 7 asistle maçı tamamlarken, James Baker 16 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Çetinkaya’da Ernets Bestman’ın 25 sayı 7 ribaunt, Abou Kader Issouf’un 22 sayı 10 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın KKTC'yi Temsil Edecek Olması Gurur Verici20 Nisan 2022 Çarşamba 17:36
  • Parkede Küçük Kaymaklı Çetinkaya mücadelesinde galip Çetinkaya09 Nisan 2022 Cumartesi 21:10
  • Potada derbi heyecanı08 Nisan 2022 Cuma 08:38
  • Basketbolda Türkiye Kupası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin26 Mart 2022 Cumartesi 18:40
  • LeBron James NBA tarihinin 2. en skorer ismi oldu20 Mart 2022 Pazar 16:40
  • Lebron James’ten Tarihi Performans20 Mart 2022 Pazar 12:31
  • Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis dönemi19 Mart 2022 Cumartesi 17:53
  • Basketbolda şike iddiası; TBF inceleme başlattı19 Mart 2022 Cumartesi 17:00
  • NBA'de Lakers, LeBron James'in 50 sayısıyla kazandı12 Mart 2022 Cumartesi 16:40
  • NBA'de Nets, 76ers deplasmanında kazandı11 Mart 2022 Cuma 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti