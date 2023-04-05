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Partileri çok konuşulmuştu… Sanna Marin’den istifa kararı

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Arkadaşlarıyla eğlenirken çekilen görüntüleriyle ülkesinde tartışmalar yaratan Finlandiya'nın 37 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, seçim yenilgisinin ardından Sosyal Demokratların liderliğini de bıraktı.
Partileri çok konuşulmuştu… Sanna Marin’den istifa kararı

Çılgın partileri ve geleneksel siyasete aykırı tarzıyla görev dönemi boyunca tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, seçim hezimetinin ardından partisinin liderliğinden istifa etti.

Finlandiya’da pazar günü düzenlenen genel seçimlerde muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi birinci olurken, Gerçek Finler Partisi ikinci sırada yer almıştı. 37 yaşındaki Marin’in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise üçüncü olabilmişti.

Marin başkanlığındaki mevcut kabine Sosyal Demokrat Parti, Merkez Parti, Yeşil Birliği, Sol İttifak ve İsveç Halk Partisi'nin parçası olduğu koalisyondan oluşuyordu. Seçim sonuçlarına göre, mevcut kabinenin vekil sayısı 100'ü geçemiyor ve sağcı partilerden oluşan yeni bir koalisyonun oluşması bekleniyor

Yenilgiyi kabul eden Sanna Marin, bugün düzenlediği basın toplantısında Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Marin, bakanlık görevi üstlenmeyeceğini ve yeni parlamentoda milletvekili olarak görev yapmaya devam edeceğini söyledi.

Uluslararası bir kurumdan kendisine iş teklifi gelmediğini de kaydeden Marin, daha sakin bir hayat sürmeyi umduğunu belirtti.

Ülkede yeni koalisyon hükümeti için görüşmelerin başlaması ve yeni hükümetin ilan edilmesi bekleniyor.

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