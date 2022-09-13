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Paşinyan, Putin ve Macron ile görüştü

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Paşinyan, Putin ve Macron ile görüştü

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan’ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan’ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi’ni topladığı belirtildi.

Paşinyan, Macron ile görüştü

Paşinyan, Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde de sınırındaki çatışmaları ele aldı.

Paşinyan’ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarıldı, Macron’un ise gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı belirtidi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

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