  • BIST 98.507
  • Altın 257,608
  • Dolar 5,7008
  • Euro 6,3893
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Patilerinde içecek kutusuyla ‘yerlerde sürünen sarhoş kedi’, sosyal medyada gündem oldu

» »
Patilerinde içecek kutusuyla ‘yerlerde sürünen sarhoş kedi’, sosyal medyada gündem oldu
Patilerinde içecek kutusuyla ‘yerlerde sürünen sarhoş kedi’, sosyal medyada gündem oldu

Patileriyle bir içecek kutusunu sıkıca kavramış halde bir metro istasyonunun merdivenlerinde uyuyan ‘sarhoş’ görünümlü kedinin komik anları kameralara yansıdı. Kimileri kedinin ‘içkiyi birazcık kaçırdığı’ yorumunu yaparken, bazıları da onu ‘cuma gecesi sarhoş bir biçimde evine dönen insanlara’ benzetti.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ikamet eden 28 yaşındaki Saisuda Padungwetsawat, cuma gecesi evine dönmek isterken Sam Yan metro istasyonunun girişinde yatan bir kediye denk geldiğini söylüyor.

Padungwetsawat’ın kaydedip paylaştığı videoda da, Sprite kutusuna sarılmış bu kedinin neredeyse yarı baygın halde yerde uyuduğu görülüyor.

Video Player

Videoyu kaydeden Padungwetsawat, “Oldukça yoğun bir trafik vardı. Ben de bu sebeple taksiden inerek, metro istasyonuna doğru ilerlemiştim. Tam metronun girişinde de bu sevimli kediye rastladım” diyor.

 

Kedinin kendisine ‘çok fazla Sprite içmekten sarhoş olmuş gibi göründüğünü’ söyleyen Padungwetsawat, “Sanıyorum ki birileri kutunun içerisinde biraz içecek bırakmış, bu sevimli kedicik de tadını beğenmiş. Onu gördüğümde adeta birinin gelip de kutuyu elinden almasından korktuğunu düşündüm” diye ekliyor.

Padungwetsawat’ın kaydettiği videosuyla sosyal medyada gündem olan sevimli kedinin ‘kendinden geçmiş halleri’, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ‘cuma gecesi sarhoş bir şekilde eve dönen insanlara’ benzetildi.

İstasyonun girişinde kendinden geçmişçesine gözlerini yummuş kedinin bir an uyanır gibi olması ve hafifçe gerinirken içecek kutusunu ‘yine’ ağzına götürmesi, bazıları tarafından ‘içkiyi birazcık kaçırdığı, bu yüzden de yerlerde süründüğü’ şeklinde yorumlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor04 Temmuz 2019 Perşembe 21:00
  • 5 sterline alınan satranç taşı 735 bin sterline satıldı03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:05
  • Dubai Şeyhi’nin karısı 31 milyon sterlinle yurt dışına kaçtı30 Haziran 2019 Pazar 20:31
  • Madonna 'katliam' klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi28 Haziran 2019 Cuma 09:34
  • Alf dizisinin yıldızı Max Wright yaşamını yitirdi27 Haziran 2019 Perşembe 15:57
  • "Messi'yim" dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi26 Haziran 2019 Çarşamba 11:34
  • Bir Adamın 180 Yıl Yaşamak İçin Vücudunda Yaptığı İlginç Deneyler25 Haziran 2019 Salı 23:59
  • Dünyanın en misafirperver 5 ülkesi seçildi24 Haziran 2019 Pazartesi 21:38
  • Tv dünyası bunu da gördü! Yarışmada ilişkiye girdiler24 Haziran 2019 Pazartesi 21:20
  • Akli dengesi bozuk hamile kadının doktorları ‘Hamilelik sonlansın’ diye mahkemeye başvurdu24 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti