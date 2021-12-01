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Pazar Gününden İtibaren Yağmur Bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, Pazar gününden itibaren ülkede yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.
Pazar Gününden İtibaren Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazar gününden itibaren ülkede yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Aralık günlerini kapsayan haftalık tahmin raporuna göre, hava yarın açık ve az bulutlu, cuma ve cumartesi günleri parçalı çok bulutlu, pazar günü parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu, salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Raporda, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 18- 21 derecede seyredeceği, rüzgarın yarın kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini kaydedildi.

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