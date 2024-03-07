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Pazar gününe kadar yağış bekleniyor

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Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cumartesi, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak, sonrasında bulutlu olacak.
Pazar gününe kadar yağış bekleniyor

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cumartesi, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak, sonrasında bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi, 07-13 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7-13 Mart tarihleri arasında bölgenin, periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi, ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava,bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, cumartesi, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak, sonrasında bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek

Rüzgar, genellikle, periyodun ilk yarısında güney ve batı yönlerden, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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