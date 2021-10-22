Pazartesi adaylıktan çekilebilir...Saner "Son kararımı Pazartesi vereceğim" açıklaması yaptı

Polis bugün video skandalı ile ilgili 3 kişiyi mahkemeye çıkardı.

Video skandalında 3 tutuklu! Soruşturma daha da derinleşiyor...Videonun gerçek olduğu ileri sürüldü...

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YENİDÜZEN'den Gazeteci Mert Özdağ'a konuşan Saner “Şuan için adaylıktan çekilmek gibi bir şey yok. Adaylığım devam ediyor. Son kararımı Pazartesi vereceğim” diyen Saner konuyla ilgili adli süreci takip edeceğini söyledi

Siyasi kulislerde Saner'in adaylıktan .çekilmekle birlikte Başbakanlık'tan da izne çıkacağı konuşuluyor.

Ne oldu?

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine P. G., G. S. ve C. K. mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklular, bugün Mağusa Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Mahkeme sonucunda, soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Polisin soruşturmayı daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Videonun gerçek olduğu ve ilgili kadın tarafından çekildiği iddiası öne sürüldü.

Tutuklanan diğer iki kişinin ise videonun silindiği halde geri getirilmesini sağladığı belirtiliyor.

Zanlıların cep telefonları incelenmek üzere el konulduğu mahkemeye aktarıldı.

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Video skandalında 3 tutuklu! Soruşturma daha da derinleşiyor...Videonun gerçek olduğu ileri sürüldü...