Peki ya müzakere süreci?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, liderlerin sosyal içerikli bir yemekte buluşacağını doğrulayan bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye buluşma için 30,31 ve 2 Nisan olmak üzere 3 tarih sunduğunu, taraflara en uyumlu tarihin 2 Nisan olarak belirlendiğini belirten Burcu, ara bölgede yapılacak olan sosyal buluşmanın duyurusunu yaptı.

Kafalardaki “müzakere süreci de devam edecek mi?” sorusunu da yanıtlayan Burcu, sürecin ancak Rum Meclisi’nin ve yönetiminin alacakları karar ve tedbirlerle 1950 ENOSİS plebisitinin okullarda kutlanması kararını tamamen bertaraf etmesi halinde devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Burcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nin 1950 ENOSİS plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik daha önce almış olduğu yanlış kararın düzeltilmesi adına sunulan yeni yasa önerisinin Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nden geçmesi halinde, Rum Lider Anastasiadis ile sosyal bir buluşma gerçekleştirebileceğini BM Genel Sekreteri Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye daha önce belirtmişti. Cumhurbaşkanımız söz konusu sosyal buluşma için kendisine en uygun tarihler olarak da 30, 31 Mart ve 2 Nisan tarihlerini Sayın Eide’ye iletmişti. Bilindiği üzere, Rum Meclisi Eğitim Komitesi AKEL ve DİSİ üyelerinin oylarıyla gerekli kararı almıştır. Söz konusu sosyal buluşma, herkese uygun tarih olan 2 Nisan günü ara bölgede yapılacaktır. Müzakerelere yeniden başlamak ise, Cumhurbaşkanımızın defaatle belirttiği gibi ancak Rum Meclisi’nin ve yönetiminin alacakları karar ve tedbirlerle 1950 Enosis plebisitinin okullarda kutlanması kararını tamamen bertaraf etmesi halinde mümkün olabilecektir”