Pelekanos: BM genel sekreteri eşit mesafeler taktiği izliyor

Antonio Guterres, Maraş’daki gelişmelerden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki gerilimlerden de endişe duyuyor.

Maraş yerleşim konusunda için Güvenlik Konseyi kararlarına uyma gereğini yineliyor.

Kıbrıs ve daha geniş Doğu Akdeniz bölgesi çevresinde artan gerilimlerle ilgili olarak, Kıbrıs'taki ve çevresindeki doğal kaynakların her iki toplumun yararına kullanılması gerektiğini ve Kıbrıs'a karşılıklı olarak kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüm bulmak için güçlü bir teşvik olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu ve gerilimi azaltmak için ciddi çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Antonio Guterres, müzakereler için bir elçi atanmasının önemini vurgularken, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs'a gönderilen aşıların adil bir şekilde dağıtılmadığını ve koronavirüs ve diğer faktörler nedeniyle iki tarafın ekonomileri arasındaki eşitsizliklerin derinleşme riskine özel önem verdiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi hizmetlerine ilişkin raporunda eşit mesafeler taktiğini izlediğini ifade etti.

Kurumumuza konuşan Pelekanos, diğer tarafın Genel Sekreterin diğer tarafça yapılacak her türlü kışkırtıcı eylemi kabul edeceğini düşünmesine izin verecek olması nedeniyle, bu gerçeği üzücü ve tehlikeli olarak nitelendirdi.

Pelekanos, olayları olduğu gibi kaydetmenin daha doğru olacağını da belirtti.

Ancak hükümet sözcüsü, raporun Maraş bölgesinde neler olduğunu tam olarak kaydettiğini ve Türkiye'nin yasadışı eylemlerini BM'nin 550 ve 789 sayılı kararlarıyla ilişkilendirdiğini kaydetti.

Aynı zamanda, Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesini kaydettiğini ve görev süresinin şartlarına atıfta bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu