Pentagon’dan İranı işgal planı: 120 bin asker yerleştirecek

New York Times gazetesinde yayımlanan habere göre, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan geçen perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla birlikte yapılan toplantıda İran’a karşı askeri planını sundu.

Plana göre İran nükleer silah geliştirme kapasitesini artırma kararı alırsa ya da bölgedeki ABD güçlerine saldırırsa Pentagon Ortadoğu’ya 120 bin asker yerleştirecek. Bunun ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinde bölgeye yerleştirdiği asker sayısına yakın olması dikkat çekti.

Toplantıya Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CIA Başkanı Gina Haspel ve Ulusal İstihbarat Başkanı Dan Coats ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un da katıldığı bildirildi. Shanahan’ın sunduğu raporda 120 bin askerin bölgeye yerleştirilmesinin haftalar ya da aylar süreceği kaydedildi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ardından Basra Körfezi’ne "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı sevk etmesiyle tırmanan gerilim sürerken, dün akşam ABD Merkez Komutanlığı tarafından F-15 ve F-35 uçaklarının Basra Körfezi'nde İran'a yönelik "caydırma devriyeleri" gerçekleştirdikleri açıklandı.

AB’DEN ABD'YE ASKERİ GERİLİMİ TIRMANDIRMAMA ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Rusya’ya planlanan gezisini bir gün erteleyerek Brüksel’de AB dışişleri bakanlarıyla İran konusunda görüştü.

Pompeo’nun ziyaretinin ardından Avrupa Birliği, ABD’yi İran’a karşı askeri gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

Pompeo’nun Brüksel ziyareti sonrası bir açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD’yi İran ile askeri gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdıklarını söyledi. Mogherini AB dışişleri bakanlarıyla yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada “Son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. AB olarak her zaman diyalog ve diplomatik ilişkiden yana olduk. İran konusunda da bunu uyguluyoruz” dedi.

Mogherini AB’nin ve üye ülkelerin Pompeo’ya İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya kararlı olduklarını dile getirdiğini söyledi. İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal edip etmediğine karar verecek tek yetkili organın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olduğunu belirten AB temsilcisi, İran’la ticarette ABD yaptırımlarını devre dışı bırakmak üzere kurulan finansal mekanizma olan INSTEX üzerinden ilk işlemlerin gelecek haftalarda gerçekleştirilmesini umduğunu kaydetti.

Pompeo’nun ikili görüşmelerde de bulunduğu Brüksel’de önceki gün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Basra Körfezi’nde petrol tankerlerine yönelik sabotaj iddiası da gündeme geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Körfez’de “kaza” sonucu olabilecek bir çalışmadan kaygı duyduklarını belirterek İran’ın nükleer bir güç olmasını engellemek için 2015’te imzalanan anlaşmayı bir temel olarak gördüklerini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri olarak gerginliğin tırmanmasını istemediklerini söyledi.

POMPEO BUGÜN RUSYA'DA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Brüksel’deki görüşmeleriyle ilgili gazetecilere konuşan ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise, İran’ın “tehditlerini artırdığını” ileri sürerek Pompeo’nun bugün de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini kaydetti.

Hook “İran’ın tehdit yerine müzakereyi denemesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak tehditlere odaklanmayı seçtiler” dedi. Pompeo’nun Brüksel’de yaptığı görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri sahilindeki petrol tankerlerine saldırıların da gündeme geldiğini belirten Hook olayın arkasında İran’ın olup olmadığına yönelik soruya karşılık ise yorum yapmaktan kaçındı.

İran gemilere yönelik saldırının endişe verici olduğunu belirterek bölgedeki "dış oyuncuların maceraları"ndan kaygı duyduklarını kaydetmiş ve olayla ilgili soruşturma açılmasını istemişti.