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Peru’da uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya bulundu

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Peru’da uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya bulundu
Kendilerini 'paranormal araştırmacı' olarak tanımlayan bir grup, Peru'daki Nazca şehri yakınlarında bir uzaylı mumyasını bulduklarını iddia etti.

170 santimetre boyunda olduğu söylenen mumya, bir insan vücudundan daha çok filmlerde tasvir edilen uzaylılara benziyor. Elleri ve ayaklarındaki kemik yapısı 3'er parmaktan oluşuyor.

 

Beyaz bir toza bulanmış olarak bulunduğu iddia edilen mumyanın, yapılan karbon testleri sonuçlarına göre 245-410 yılları arasındaki bir döneme ait olabileceği düşünülüyor. Gizemli mumyanın hali hazırda bilim insanları tarafından incelendiği belirtildi.

Kaynak: SPUTNİK TÜRKİYE
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