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Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi

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Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi
Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 4’üncü Olağan Kongresi’nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar partinin eş başkanları seçildi. Partinin bir önceki eş başkanı Sezai Temelli adaylıktan çekilmişti.

HDP’nin, Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Sancar, HDP’nin geleceğe yürüdüğünü söyleyerek, “Önümüze çıkan bütün engelleri aşmaya kararlıyız. Bu gelecek öyle uzak değil. HDP artık bu ülkeyi yönetmeye adaydır. Biz bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Buna gücümüz, inancımız, birikimimiz var” dedi.

HDP’nin önünün açık olduğunu söyleyen Sancar, “Türkiye’yi yönetmeye ortak olmuş bir HDP’nin demokrasi, adalet, eşitlik ve barış için ne kadar bir şans ve güvence olduğunu herkes iyi görmeli. Bizlerin hedefi herkesin özgür olduğu bir ülke. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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