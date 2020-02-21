Peskov: İdlib’deki durum nedeniyle derin endişe duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’deki durumla ilgili derin endişe duyduklarını, bölgedeki teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, “İdlib’deki durum gerçekten de çok korku verici ve derin endişe yaratıyor” dedi ve İdlib'deki durumun Ankara ile Moskova arasındaki temasların sürekli gündemi olduğunu belirtti.

Gazetecilerin, birçok uzmanın İdlib’deki mevcut gerginliğin Rusya ile Türkiye askerleri arasında bir çatışmaya neden olabileceği değerlendirmesiyle ilgili yorumda bulunmasını istediği Peskov, “En kötü senaryolar üzerinden konuşmak istemiyoruz, ancak aynı zamanda bir kez daha Suriye ordusunun İdlib’deki terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.