Petek Pastaneleri DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne Destek Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Yeni Burs Sistemi’ne katkılar sürüyor. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne destek veren bir diğer kurum ise Petek Pastaneleri oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Yeni Burs Sistemi’ne katkılar sürüyor. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne destek veren bir diğer kurum ise Petek Pastaneleri oldu.

DAÜ ile Petek Pastaneleri arasında 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. Söz konusu protokole DAÜ adına Doç. Dr. İşçioğlu ile Petek Pastaneleri adına Mehmet Petek imza attı.

İmza töreninde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, “Petek Pastaneleri’ne DAÜ’nün yeni başlatmış olduğu burs sistemine katkı koyarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için burs sağlayıcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Mehmet Petek ise böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı DAÜ’ye teşekkür ederek, iş insanlarından bu projeye destek olmalarını rica etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini hatırlatan Petek, iş insanlarına bu projeye destek olmaları çağrısını yaptı.